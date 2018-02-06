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Названо количество российских спортсменов на церемонии открытия ОИ-2018

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Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
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В церемонии открытия Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане примут участие 70–75 российских спортсменов. Об этом сообщается в аккаунте команды России в Twitter.

Отмечается, что в церемонии поучаствуют игроки хоккейной сборной, конькобежцы, сноубордисты, саночники, горнолыжники и прыгуны с трамплина, представители фристайла, лыжных гонок, бобслея и скелетона.

Ранее сообщалось, что многие российские спортсмены отказались участвовать в параде команд под нейтральным флагом.

Среди них сборные по фигурному катанию, биатлону, шорт-треку и керлингу.

Также некоторые российские атлеты сообщили, что не смогут принять участие в церемонии из-за неудобной логистики и необходимости готовиться к соревнованиям. Помимо этого, многие еще не прибыли в Пхенчхан.

Команда России получила 55-й порядковый номер на церемонии открытия Олимпийских игр – 2018 в Пхёнчхане — между командами Австрии и Узбекистана. Всего в параде примут участие 92 команды.

Ранее Международный Олимпийский комитет (МОК) принял решение не допустить на ОИ-2018 года 15 российских спортсменов и двух тренеров, несмотря на решение Спортивного арбитражного суда (CAS), снять со спортсменов все санкции.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал решение МОКа постыдным, аморальным и политизированным.

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