Названо количество российских спортсменов на церемонии открытия ОИ-2018
В церемонии открытия Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане примут участие 70–75 российских спортсменов. Об этом сообщается в аккаунте команды России в Twitter.
Отмечается, что в церемонии поучаствуют игроки хоккейной сборной, конькобежцы, сноубордисты, саночники, горнолыжники и прыгуны с трамплина, представители фристайла, лыжных гонок, бобслея и скелетона.
В церемонии открытия Олимпийских игр примут участие 70—75 наших спортсменов. Подробнее на портале https://t.co/IQ1VJ4OcWJ 👉👉👉https://t.co/3h7RnKh5s8 pic.twitter.com/vb2yh8u7Zf— Olympic Russia (@Olympic_Russia) 5 февраля 2018 г.
Ранее сообщалось, что многие российские спортсмены отказались участвовать в параде команд под нейтральным флагом.
Среди них сборные по фигурному катанию, биатлону, шорт-треку и керлингу.
Также некоторые российские атлеты сообщили, что не смогут принять участие в церемонии из-за неудобной логистики и необходимости готовиться к соревнованиям. Помимо этого, многие еще не прибыли в Пхенчхан.
Команда России получила 55-й порядковый номер на церемонии открытия Олимпийских игр – 2018 в Пхёнчхане — между командами Австрии и Узбекистана. Всего в параде примут участие 92 команды.
Ранее Международный Олимпийский комитет (МОК) принял решение не допустить на ОИ-2018 года 15 российских спортсменов и двух тренеров, несмотря на решение Спортивного арбитражного суда (CAS), снять со спортсменов все санкции.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал решение МОКа постыдным, аморальным и политизированным.