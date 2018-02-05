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Российские спортсмены проигнорируют церемонию открытия ОИ-2018

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Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
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Представителей многих видов спорта в составе делегации олимпийских атлетов из РФ не будет на параде команд на церемонии открытия Игр-2018 в пятницу, 9 февраля. Многие спортсмены отказались принимать в ней участие под нейтральным флагом.

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В частности, известно, что церемонию пропустит мужская сборная РФ по хоккею, которая прибудет в Южную Корею лишь 11 февраля. Также на парад открытия Игр не пойдут сборные по фигурному катанию, биатлону, шорт-треку, санному спорту, керлингу и лыжным гонкам, сообщает «Утро.ру».

Всего парад открытия Олимпиады проигнорируют 78 российских спортсменов из 169. Кроме того, передает «Спорт-Экспресс», особого желания участвовать в церемонии открытия ОИ-2018 под флагом МОКа ни у кого из них нет. Кроме того, на стадионе многие опасаются быть освистанными антидопинговыми активистами или что на родине их обвинят в отсутствии патриотизма и участии в «пораженческой акции». Вместе с тем издание отмечает, что спортсмены, которые выступают в первые дни Игр, на открытии не появляются почти никогда, а остальные — тоже в очень выборочном порядке.

Российские спортсмены получили 55-й порядковый номер на церемонии открытия Олимпийских игр – 2018 в Пхенчхане — между командами Австрии и Узбекистана. Ожидается, что всего в параде примут участие 92 команды. 

Ранее портал iz.ru сообщал, что премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал постыдным решение МОКа отказать 15 россиянам в приглашении на ОИ-2018.

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