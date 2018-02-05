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Допинг-офицеры WADA сорвали тренировку женской сборной РФ по хоккею

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Фото: ТАСС/Елена Руско
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Допинг-офицеры Всемирного антидопингового агентства (WADA) сорвали тренировочное занятие женской сборной России по хоккею в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщил главный тренер Алексей Чистяков.

По словам Чистякова, у сборной был тяжелый переезд, так как выдача багажа затянулась. «Не успели на вечернюю тренировку. Занятие пришлось проводить в усеченном составе, так как половину сборной забрали допинг-офицеры, девчонки просто не успели вернуться к началу тренировки», — цитирует «Матч ТВ» тренера.

Чиновники WADA забрали 16 российских спортсменок за пару часов до тренировки.

Учитывая сложившиеся обстоятельства, команда хочет доказать свою конкурентоспособность, отметил главный тренер.

«В сложившейся политической ситуации хочется показать и доказать всем, что мы боеспособный коллектив», — заявил Чистяков.

Женский хоккейный турнир стартует 10 февраля. Свой первый матч российская команда сыграет 11 февраля со сборной Канады, сообщает телеканал «Звезда».

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