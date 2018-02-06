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Сессия МОКа поддержала дисквалификацию Олимпийского комитета России

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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132-я сессия Международного олимпийского комитета (МОК) поддержала решение исполкома организации о дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР) за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года.

За данное решение высказалось большинство участников сессии, двое воздержались от голосования.

Исполком МОКа приостановил членство ОКР в организации 5 декабря 2017 года. Помимо этого, МОК обвинил россиян в нарушении антидопинговых правил, отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018 и нескольким десяткам российских спортсменов пожизненно запретил участвовать в Играх.

Позже россиянам всё же разрешили принять участие в Олимпиаде, но только под олимпийским флагом.

43 российских атлета оспорили решение МОКа в Спортивном арбитражном суде (CAS), который постановил снять любые санкции с россиян и вернуть отобранные медали Олимпиады в Сочи.

Несмотря на решение суда, МОК всё равно решил не допускать на Игры в Пхенчхане 13 оправданных спортсменов из РФ и двух тренеров.

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