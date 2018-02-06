ОКР будет отвечать за поведение российских болельщиков на Олимпиаде

Олимпийский комитет России (ОКР) отвечает за поведение российских болельщиков на Олимпиаде-2018.

Информацию об этом распространила глава комиссии организации по допуску российских спортсменов Николь Хевертц во вторник, 6 февраля.

«Что касается поведения российских болельщиков на Олимпиаде, то тут ситуацию можно сравнить с практикой, которая существует в футболе, где национальные федерации несут ответственность за поведение своих болельщиков на трибунах», — цитирует сообщение ТАСС.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что запретить болельщикам использование российского флага во время Олимпийских игр в Пхенчхане нельзя, однако эти действия могут расцениваться МОКом как организованная политическая демонстрация.