Прямой эфир
Сюжет:

ОКР будет отвечать за поведение российских болельщиков на Олимпиаде

0
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Олимпийский комитет России (ОКР) отвечает за поведение российских болельщиков на Олимпиаде-2018.

Информацию об этом распространила глава комиссии организации по допуску российских спортсменов Николь Хевертц во вторник, 6 февраля.

«Что касается поведения российских болельщиков на Олимпиаде, то тут ситуацию можно сравнить с практикой, которая существует в футболе, где национальные федерации несут ответственность за поведение своих болельщиков на трибунах», — цитирует сообщение ТАСС.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что запретить болельщикам использование российского флага во время Олимпийских игр в Пхенчхане нельзя, однако эти действия могут расцениваться МОКом как организованная политическая демонстрация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава комиссии МОКа шокирован решением CAS по российским спортсменам
МОК заявил о недостаточности решения CAS для приглашения на Олимпиаду

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017