Основанием иска россиян к МОКу стало грубое невыполнение вердикта CAS

Основаниями для иска российских спортсменов к Международному олимпийскому комитету (МОК) стали невыполнение вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS), нанесение ущерба репутации и карьере, а также нарушение их прав. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на заявление швейцарской юридической компании «Шелленберг Виттмер Лтд.».

Кроме того, юристы отметили, что количество критериев к российским спортсменам было неоправданно увеличено.

«В качестве оснований для иска указаны нетранспарентный характер примененных критериев, их неоправданное существенное расширение по сравнению с теми, которые были одобрены в решении исполкома МОКа от 5 декабря 2017 года (исполком МОКа одобрил три критерия, в то время как комиссия по приглашению российских атлетов руководствовалась 17 критериями)», — говорится в заявлении.

Помимо этого, представители компании «Шелленберг Виттмер Лтд.» подчеркнули, что российские спортсмены подверглись дискриминации по принципу гражданства. Также было выявлено злоупотребление МОКа своей монопольной позицией.

1 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил жалобу 28 российских спортсменов на решение МОКа о пожизненном отстранении их от Олимпийских игр. ОКР попросил МОК направить индивидуальные приглашения на Олимпиаду в Пхёнчхане 15 представителям России — 13 спортсменам и двум тренерам, но получил отказ.

Как указано в заявлении, российская сторона запросила провести слушания по искам 13 спортсменов и двух тренеров на 8–9 февраля.