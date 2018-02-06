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CAS готов рассмотреть предложения МОК о реформе

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Спортивный арбитраж (CAS) заявил о готовности рассмотреть предложения Международного олимпийского комитета (МОК) о реформе, заявил 6 февраля генеральный секретарь CAS Мэттью Риб.

«CAS изучит предложения МОК и определит, что с ними делать», — цитирует его слова «РИА Новости». 

Генсек CAS также отметил, что в случае с рассмотрением исков российских атлетов арбитраж формировался при согласовании с МОКом.

«Президент панели арбитров был назначен после консультации и с согласия всех сторон», — отметил Риб.

Ранее глава МОКа Томас Бах заявил, что CAS нужна реформа. Соответствующее заявление он сделал, комментируя решение суда удовлетворить апелляции 28 российских спортсменов, которые ранее были пожизненно отстранены от Олимпиад.

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