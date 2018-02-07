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Британские спортсмены пропустят открытие ОИ-2018 из-за холода

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Фото: Global Look Press/imago sportfotodienst
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Британские спортсмены собираются пропустить церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане из-за морозов.

Об этом рассказало британское издание Daily Mail.

9 февраля в южнокорейской столице Олимпиады-2018 будет -21 градус по Цельсию, и врачи сборной Великобритании обеспокоены здоровьем спортсменов, сообщает «Газета.ру».

Свое опасение высказали и зрители церемонии открытия, некоторые из которых сдают билеты.

Президент оргкомитета Олимпиады в Пхенчхане Ли Хи Бьом заявил, что волноваться не стоит, о спортсменах и зрителях позаботятся. В частности, на трибунах будут раздавать одеяла и теплые вещи.

4 февраля около 200 южнокорейцев в аэропорту Сеула Инчхон организовали торжественную встречу для участников зимних Олимпийских игр. Собравшиеся встретили прибывших спортсменов южнокорейскими народными песнями и танцами, а также флагами различных стран — участниц турнира.

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