На МОК и суда нет

Первый день 132-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Пхенчхане не внес ясности в вопрос о судьбе российских спортсменов, не допущенных к участию в Играх. Ключевые участники сессии раскритиковали Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, снявший обвинения с группы олимпийцев из РФ. Они не стали детализировать изменения, которые предлагается внести в работу CAS — конкретику отложили на второй день сессии, когда в Пхенчхане состоится заседание выездной панели арбитров, рассматривающей жалобу недопущенных россиян.

Россию на заседании представляли президент Федерации тенниса РФ (ФТР) Шамиль Тарпищев и председатель Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК), почетный президент ОКР и бывший вице-президент МОКа Виталий Смирнов. В начале длившегося около девяти часов заседания слово взял Томас Бах. Он предложил проголосовать за одобрение решения исполкома организации от 5 декабря 2017 года о допуске российских спортсменов до Игр в Пхенчхане только под нейтральным флагом. Главу МОКа поддержали все руководители национальных олимпийских комитетов за исключением воздержавшихся представителей Аргентины и Италии.

Жесткой критике на заседании был подвергнут Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Его глава член исполкома МОКа Джон Коутс сообщил, что апелляцию на недопуск к Играм подали 32 российских атлета. Томас Бах припомнил ему недавний оправдательный вердикт в отношении 29 наших спортсменов, которым удалось обжаловать решение МОКа о пожизненном отстранении от олимпиад. Денис Освальд, глава комиссии МОКа, расследовавшей возможные махинации на Играх-2014 в Сочи, назвал решение CAS «оскорблением олимпийского движения».

— Для меня оправдание 29 российских спортсменов стало шоком, — заявил Денис Освальд «Известиям» по окончании первого дня работы сессии. — Судьба всей борьбы МОКа за чистоту спорта будет зависеть от предстоящих событий. В первую очередь важно увидеть решение CAS по новым апелляционным заявлениям спортсменов из России. Положительный вердикт здесь может серьезно поменять всю систему взаимоотношений внутри олимпийской семьи.

Джон Коутс отреагировал на критику со стороны членов МОКа довольно резко.

— Я всегда внимательно прислушиваюсь к замечаниям и настроен только на совершенствование системы спортивного арбитража, — заявил он «Известиям». — Но хочу отметить, что решение по российским атлетам принимал не я, а группа независимых арбитров. Эти люди работают много лет и имеют безупречную репутацию. К их решениям тоже нужно относиться с уважением.

С критикой позиции МОКа выступил и основатель Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд. Член исполкома МОКа и первый президент агентства в 2015 году возглавлял комиссию по расследованию обвинений, выдвинутых бывшей бегуньей Юлией Степановой и ее мужем — экс-сотрудником Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Виталием Степановым. В конце 2014 года Степановы заявили о якобы имевшем место систематическом употреблении допинга нашими легкоатлетами при поддержке их руководства. По итогам расследования Ричард Паунд обвинил в махинациях с пробами тогдашнего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. После увольнения из лаборатории он сбежал в США, где обвинил спортивное руководство России в создании системы поддержки употребления допинга. Расследование этих обвинений поручили комиссии во главе с Ричардом Маклареном, ранее входившим в комиссию Паунда.

В итоге Макларен на основе слов Родченкова обвинил целую группу российских спортсменов и функционеров в подмене проб и институциональности системы применения запрещенных препаратов. В результате отечественные легкоатлеты и тяжелоатлеты не поехали на летнюю Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, но остальную делегацию из России МОК всё же допустил до Игр в Бразилии. Это решение и критиковал Ричард Паунд.

— Я надеюсь, что МОК и российская сторона придут к общим взглядам на развитие спорта, олимпийского движения и борьбу с допингом, — заявил он «Известиям». — Я не могу сказать, что Россия ничего не сделала в этом направлении. Но некоторые ее чиновники по-прежнему отрицают обвинения, выдвинутые в их адрес. Возможно, ситуация не зашла бы столь далеко, прояви МОК с самого начала жесткость.

После того как CAS отменил приговоры для большинства российских спортсменов, обвиненных Маклареном и Освальдом, а комиссия МОКа во главе с Самуэлем Шмидом сделала вывод об отсутствии господдержки допинга в России, многие члены комитета заговорили о кризисе в олимпийском движении.

Выступивший на сессии Шамиль Тарпищев извинился за то, что Россию обсуждают в негативном ключе. При этом он подчеркнул, что спортсмены не могут быть не допущены до соревнований без объяснения причин. Глава ФТР отметил, что страна много сделала для борьбы с применением запрещенных препаратов в спорте — сейчас в РФ создана одна из самых совершенных антидопинговых систем в мире. После заседания он отказался от комментариев, выразив желание дождаться вердикта CAS.

Заседание суда по жалобам наших спортсменов начнется 7 февраля в 7 часов утра по московскому времени.

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