Вне игр МОКа

Президент России Владимир Путин проведет отдельную встречу со спортсменами, не получившими приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК) на Олимпиаду в Южной Корее. Планируется, что эти атлеты примут участие в альтернативных играх, которые пройдут в трех российских городах — Сочи, Коломне и Ханты-Мансийске. Информацию о подготовке этого мероприятия «Известиям» подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В конце января президент заявил о решении провести альтернативные игры для спортсменов, которых МОК не допустил до участия в Олимпийских играх в Пхенчхане. Поручение премировать российских атлетов в размере, не уступающем выплатам медалистам Олимпиады, уже дано правительству. Так, победители Игр-2018 получат по 4 млн рублей, серебряные призеры — 2,5 млн, бронзовые — 1,7 млн рублей. Соревнования, намеченные на февраль–март, пройдут в трех российских городах: в Ханты-Мансийске — лыжные гонки и биатлон, в Коломне — коньки и шорт-трек, в Сочи организуют турнир по фигурному катанию, сноуборду, прыжкам с трамплина, бобслею и горным лыжам. Вчера исполнительный директор Союза конькобежцев России Ирина Слаутина заявила агентству «Р-спорт», что альтернативные соревнования для российских конькобежцев и шорт-трекистов пройдут с 16 по 18 февраля.

С атлетами, так и не получившими приглашения на Игры в Пхенчхан, намерен встретиться Владимир Путин. Подготовку такой встречи «Известиям» подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Время и место ее проведения пока не уточняются.

— Если решением CAS наши фигуристы Иван Букин и Ксения Столбова не будут допущены до Олимпийских игр, то они будут присутствовать на этой встрече, — заявил «Известиям» почетный президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Валентин Писеев.

После того как МОК не допустил до участия в Олимпийских играх – 2018 сборную России и пожизненно дисквалифицировал часть спортсменов, российские атлеты подали апелляции в арбитражный суд в Лозанне. В их числе оказались лидер российской биатлонной сборной Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан и лыжник Сергей Устюгов. Все они могли бы претендовать на медали в случае своего участия в первенстве. Однако, несмотря на отсутствие обвинений в употреблении допинга и решение суда, вынесенное в пользу спортсменов, МОК повторно отказал им в приглашении в Пхенчхан. В итоге ряд членов нашей сборной приняли решение лететь на Игры и уже в Пхенчхане дожидаться окончательного решения по своему участию в Олимпиаде.

Ранее Владимир Путин встретился с получившими приглашения в Южную Корею спортсменами в Ново-Огарево.