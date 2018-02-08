Успеть до полудня

Спортивный арбитражный суд (CAS) отложил вынесение решения о судьбе российских атлетов, не получивших от Международного олимпийского комитета (МОК) приглашение на Олимпиаду в Южной Корее. В итоге вердикт может быть вынесен буквально за несколько часов до начала торжественной церемонии открытия Игр. Вчера выездная панель арбитров в Пхёнчхане начала рассмотрение апелляций 32 россиян. Обращение в CAS остается для наших атлетов последним шансом отправиться за медалями в Корею.

В Пхенчхане вчера завершилась и 132-я сессия МОКа. На второй день мероприятия тон антироссийских высказываний немного снизился, а наша страна получила в исполкоме организации потенциального союзника.

Заседание CAS началось в 13:00 по местному времени (в Москве к этому моменту было 7 часов утра). Выездные слушания проходят в одном из отелей горного кластера Пхенчхан. Специфика формата ускоренного рассмотрения споров заключается в том, что арбитры CAS Ad Hoc Division должны вынести вердикт не менее чем через сутки после начала работы по делу. Панель арбитров работает круглосуточно — судьи могут вести дела даже ночью.

По всей видимости, объем российских дел стал причиной бессонницы членов CAS: уже на второй час после начала заседания панели по теме наших атлетов в отель было завезено несколько ящиков с энергетическими напитками.

В течение дня олимпийские чиновники допускали, что определенность в отношении россиян наступит с минуты на минуту. Однако почти через три часа генеральный секретарь CAS Матье Риб вышел к журналистам и сообщил, что решение будет принято только в четверг. Как сообщил «Известиям» источник, присутствовавший на сессии МОКа, перенос рассмотрения апелляций вызвал раздражение у ряда влиятельных членов комитета. По его словам, действия арбитров CAS были восприняты как сомнение — а значит, у российских спортсменов все-таки есть шансы.

— Если бы был однозначный настрой не удовлетворять жалобу наших спортсменов, решение, скорее всего, приняли бы уже сегодня, — сказал «Известиям» почетный член МОКа Виталий Смирнов. — Но раз рассмотрение дела продолжается, это значит, что надежда у ребят есть. Сама сессия, несмотря на негативную риторику в отношении России со стороны ряда присутствовавших, дала повод для оптимизма. Представителей части международных федераций возмутило отсутствие четких критериев, по которым наказали наших спортсменов. И сам МОК уже склоняется к тому, чтобы в конце Олимпиады восстановить аккредитацию ОКР.

В среду рассматривались иски спортсменов, которые не были обвинены в употреблении допинга комиссиями WADA и МОКа, но не получили приглашений в Пхёнчхан. В их числе — биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов и шорт-трекист Виктор Ан. В среду к этим 32 спортсменам добавились иски от еще 15 человек — тех, кого комиссия Дениса Освальда обвинила в участии в махинациях с допинговыми пробами на Играх-2014. На основе этого доклада МОК пожизненно отстранил этих атлетов от участия в Олимпиадах, а сочинские медалисты были лишены своих наград. На прошлой неделе им удалось выиграть апелляцию в CAS. После этого лыжники Александр Легков и Максим Вылегжанин, скелетонист Александр Третьяков, саночница Татьяна Иванова и другие спортсмены также приняли решение обжаловать свой недопуск до Олимпиады через Спортивный арбитражный суд.

Как сообщил Матье Риб, эти иски были зарегистрированы вчера. По словам руководства CAS, арбитры будут рассматривать все 47 дел вместе и намерены опубликовать решение по ним одновременно. Суд рассчитывает сделать это уже сегодня, но не исключает, что процесс может затянуться и до дня торжественной церемонии открытия. Конечный срок публикации решения — 9 февраля в 12:00 мск. Сутками ранее начнется второе заседание по делу российских спортсменов.

— К сожалению, ситуация зашла уже слишком далеко, — заявил «Известиям» член МОКа, президент Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) Рене Фазель. — Трудно представить, что чувствуют спортсмены, которые до сих пор не знают, будут ли они принимать участие в главном старте четырехлетия. Надеюсь, CAS объективно разберется в ситуации. Но даже в случае решения в пользу российских спортсменов многие из них не смогут принять участие в Олимпийских играх. Например, не приглашенные МОКа хоккеисты Сергей Плотников, Антон Белов, Валерий Ничушкин, Михаил Науменков и Алексей Береглазов. Очевидно, что тренер сборной России уже не будет вызывать их в команду даже в случае получения аккредитации МОКа — слишком тяжело будет перестроить игру и состав команды за считаные дни до старта соревнований.

Согласно заявлению CAS, если апелляцию россиян удовлетворят, это будет автоматически означать их допуск к участию в Олимпийских играх. При этом такое утверждение противоречит словам руководства МОКа, критикующего действия лозаннского суда.

Помимо 47 спортсменов, подавших иски, в деле могли появиться еще пять фамилий — в суд планировали обратиться конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников, биатлонисты Ирина Старых и Александр Логинов, а также шорт-трекистка Татьяна Бородулина. Однако из-за наличия у этих атлетов «допингового прошлого» CAS отказался рассматривать их дела в ускоренном режиме, лишив их шансов на поездку в Корею.

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