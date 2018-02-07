Шипулин рассказал о подготовке к Олимпиаде с телефоном в руках

Российский биатлонист Антон Шипулин, несмотря на отстранение от Олимпиады-2018, готовится к соревнованиям. После каждого круга спортсмен проверяет телефон, ожидая получить приглашение в Пхёнчхан. Об этом Шипулин рассказал на своей странице в Instagram.

В среду, 7 февраля, генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда (CAS) Матье Риб заявил журналистам, что российским спортсменам будет гарантировано участие в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, если CAS удовлетворит их апелляции. В среду CAS провел заседание по апелляциям 32 российских спортсменов, в числе которых биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, шорт-трекист Виктор Ан. Слушания продолжатся в четверг. Спортсмены узнают окончательное решение выездной секции Спортивного арбитражного суда 8 февраля.

«Пока CAS заседает сегодня, рассматривает наши фамилии до допуска на Олимпиаду, я тренируюсь. Не опускаю руки и надеюсь на благоприятный исход. Поэтому сегодня катаюсь с телефоном. После каждого круга смотрю, не пришла ли мне заветная СМС», — сказал Шипулин.

Как видно из публикации, спортсмена на тренировке поддерживают жена и сын.