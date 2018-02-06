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Недопуск на ОИ-2018 в судах оспорили 32 российских спортсмена

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Xu Jinquan
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Свежевыжатый МОК
Какого олимпийского золота в Пхёнчхане Россия уже лишилась

В Федеральный суд Швейцарии и Спортивный арбитражный суд (CAS) подали апелляции 32 российских спортсмена.

Информацию об этом распространил глава CAS Джон Коутс на 132-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК).

«Этим утром 32 российских спортсмена подали апелляции в Федеральный суд Швейцарии и снова в CAS. Эти апелляции поданы на решения комиссий МОКа», — цитирует его ТАСС.

1 февраля CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов и отменил решение МОКа об их отстранении от Олимпиады. Кроме того, результаты россиян, продемонстрированные на ОИ-2014, были восстановлены. Но МОК не пустил на Олимпиаду-2018 13 спортсменов и двух тренеров, оправданных CAS.

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