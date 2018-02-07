Решение CAS по 32 российским атлетам ожидается 8 февраля

Слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) из-за недопуска 32 российских спортсменов на Олимпийские игры – 2018 продолжатся в четверг, решение ожидается вечером 8 февраля.

Об этом в среду, 7 февраля, заявил представитель суда.

«Надеюсь, что решение будет завтра к вечеру. Решения сегодня не будет», — цитирует представителя CAS «РИА Новости».

В исках, которые подали российские спортсмены, указывается на дискриминацию по принципу гражданства со стороны МОКа, противоправный характер решения, а также невыполнение вердикта CAS.

Ранее, 1 февраля, CAS удовлетворил жалобу 28 российских спортсменов на решение МОКа о пожизненном отстранении их от Олимпийских игр. Но МОК не пустил на Олимпиаду-2018 13 спортсменов и двух тренеров, оправданных CAS.