Всё равно посмотрим

За Олимпиадой-2018 планируют следить 77% россиян. Несмотря на допинговый скандал, о котором слышали 92% граждан, они считают правильным решение спортсменов поехать в Пхенчхан под нейтральным флагом. Об этом говорят результаты приуроченного к открытию XXIII зимних Олимпийских игр опроса ВЦИОМа, с которыми ознакомились «Известия».

О предстоящей Олимпиаде в Южной Корее знают 89% россиян, показало исследование. При этом 92% опрошенных в курсе ситуации с отстранением российской сборной от Игр. Более половины респондентов — 52% — считают, что для того, чтобы наши спортсмены попали в Пхенчхан, было сделано недостаточно. Еще 35% уверены, что были приняты все возможные меры.

По мнению большинства опрошенных (62%), даже выступая под нейтральным флагом, российские атлеты всё равно будут представлять Россию и защищать честь страны. В то же время 24% воспринимают их решение иначе — как участие в соревнованиях от своего имени, а не от лица РФ.

Социологи также попросили участников опроса оценить шансы отечественных спортсменов на победу. 42% респондентов уверены, что россияне завоюют медаль по фигурному катанию. В числе перспективных с точки зрения наград дисциплин также называли биатлон (26%), хоккей (24%), лыжи (24%), бобслей (13%). Более трети опрошенных — 36% — затруднились выделить конкретные виды спорта, в которых наша сборная может претендовать на победу.

Самым популярным видом спорта у тех, кто намерен смотреть Игры, оказался биатлон. За соревнованиями в этой дисциплине планируют следить 50% россиян. На втором месте — фигурное катание, которое собираются смотреть 46%. Затем идут хоккей (37%), лыжи (34%), бобслей (19%), конькобежный (13%) и горнолыжный (11%) спорт. Меньше всего граждан интересует фристайл (1%).

Регулярно смотреть трансляции соревнований по всем видам спорта планируют 20% опрошенных, тогда как 40% предпочтут только интересные им дисциплины. Еще 17% собираются наблюдать за состязаниями по тем видам, в которых у российских спортсменов есть шансы на призовые места. 18% признались, что вообще не будут следить за ходом Олимпиады.

— Длительный и жесточайший прессинг со стороны МОКа и WADA, апогеем которого стал недопуск российской команды к Играм в Пхенчхане, не стал причиной упаднических настроений среди российских болельщиков. Их число если и сократится по сравнению с сочинскими Играми, то ненамного, — заявил «Известиям» руководитель департамента исследований ВЦИОМа Степан Львов.

Вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский отметил, что Олимпийские игры — это часть традиции и россияне не утратят к ним интерес, даже если сборная выступает не в полном составе. Однако он обратил внимание на то, как граждане воспринимают действия властей в контексте спортивного скандала.

— Налицо недоверие к правительственным кураторам российского спорта, — уверен политолог.

Директор экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков отмечает, что граждане не поддаются попыткам политизировать спорт. По его мнению, россияне поддерживают спортсменов, потому что понимают: они потратили годы, чтобы подготовиться к своему выступлению.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 2 и 3 февраля 2018 года. Участие в нем приняли 2 тыс. человек. Социологи общались с ними по телефону.