Глава WADA рассказал о сроках восстановления РУСАДА в правах

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассчитывает на восстановление в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА) через несколько месяцев после окончания Олимпийских игр 2018 года. Об этом сообщил глава WADA Крейг Риди.

«Надеюсь, что восстановление РУСАДА пройдет не в 2020 году, когда будет летняя Олимпиада, а гораздо раньше. Мы работаем в этом направлении, у нас есть дорожная карта, которую мы обсудили и приняли с российскими властями. Я надеюсь, что спустя несколько месяцев после окончания Олимпиады в Южной Корее РУСАДА добьется соответствия», –– цитирует ТАСС Риди.

РУСАДА признали не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2016 года.

В ноябре 2018 года совет учредителей WADA отказал РУСАДА в восстановлении статуса, несмотря на принятые РФ меры и выполнение требований антидопингового агентства.

Глава РУСАДА Юрий Ганус тогда подчеркнул, что агентство отвечает всем принципам независимости и прозрачности и продолжает работу. Сейчас в организации задействованы 40 инспекторов допинг-контроля, а к концу апреля 2018-го их число увеличат до 100 человек.

В мае в Монреале состоится заседание совета учредителей WADA, на котором вновь обсудят вопрос восстановления РУСАДА.

7 февраля портал iz.ru сообщил, что член Международного олимпийского комитета (МОК) назвал сроки восстановления в организации Олимпийского комитета России (ОКР).