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Демченко надеется на объективный вердикт после встречи с CAS

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко рассказал «Известиям» о своих надеждах после дачи показаний Спортивному арбитражному суду (CAS).   

«Мы рады, что CAS нас выслушал и вообще очень тщательно подошел к этому делу. Остается только надеяться, что вслед за справедливым решением прошлой недели последует еще один объективный вердикт и мы с Таней Ивановой сможем присоединиться в Олимпийской деревне к нашим ребятам», — заявил он.

По словам члена исполкома Олимпийского комитета России (ОКР), члена Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиля Тарпищева, медальных планов перед спортсменами и тренерами поставлено не было, но есть цель проявить себя на соревнованиях.

«Наш медальный план — выйти на церемонию закрытия Олимпиады под российским флагом. Восстановление членства ОКР в МОКе вполне вероятно. Сейчас главное, чтобы наши спортсмены показали себя. Они пережили за последние годы колоссальное давление со всего мира. Хочется верить, что это их только закалило», — сказал Тарпищев.

Вердикт по итогам рассмотрения апелляций 45 российских спортсменов и двух тренеров на решение МОКа не приглашать их на Олимпиаду-2018 САS вынесет утром 9 февраля, в день открытия зимних Игр – 2018 в Пхёнчхане в 11 утра по южнокорейскому времени (5:00 мск). В декабре 2017 года президент ОКР Александр Жуков отмечал, что временное отстранение организации должно истечь в последний день Игр. Такую возможность допускал в своих публичных выступлениях накануне старта соревнований в Корее глава МОКа Томас Бах.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Игры рассудят»

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