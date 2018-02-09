Игры рассудят

Сегодня днем, в 14.00 по московскому времени, в южнокорейском Пхен­чхане будет дан официальный старт ХХIII зимним Олимпийским играм. Но для российской аудитории церемония открытия, вероятно, уйдет на второй план. Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) к утру обещал объявить окончательное решение по делу наших спорт­сменов, подавших жалобу на недопуск к соревнованиям. Этот судебный процесс спровоцировал конфликт между двумя крупнейшими международными спортивными организациями — МОК и CAS.

лозанна Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Противостояние началось 1 февраля, когда лозаннский суд отменил решение МОКа о пожизненном запрете на участие в Олимпийских играх для ряда отечественных атлетов. Напомним, после публикации доклада Ричарда Макларена в 2016 году Россию стали обвинять в господдержке допинга и махинациях с пробами спортсменов на Играх-2014 в Сочи. Проверку этих утверждений МОК доверил комиссии под председательством Дениса Освальда.

Итоги «работы» комиссии начали появляться в ноябре 2017-го. Многочисленные звезды сочинской Олимпиады, включая лыжников Александра Легкова, Максима Вылегжанина, а также золотого призера Игр в скелетоне Александра Третьякова, были пожизненно отстранены от участия в главных соревнованиях четырехлетия и лишены заработанных в Сочи наград.

На этом санкции МОКа в отношении российского спорта не закончились: 5 декабря исполком организации временно лишил Олимпийский комитет России (ОКР) аккредитации, что означало невозможность выступления наших спортсменов в Пхенчхане под флагом своей Родины. Часть из них всё же была допущена до соревнований в нейтральном статусе. Для составления списка россиян, которые будут приглашены в Корею, МОК создал специальную комиссию.

наши Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко, спортсменки из России Татьяна Иванова, Елена Никитина и адвокат Филипп Бяртч (слева направо) перед объявлением решения Спортивного арбитражного суда (CAS) Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

В январе этот перечень был обнародован, и в нем не оказалось не только атлетов, упомянутых комиссией Освальда или ранее имевших дисквалификации за допинг, но даже тех, в отношении которых никогда не предъявлялось обвинений в использовании запрещенных препаратов. Среди них — биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан, лыжник Сергей Устюгов, а также хоккеисты Сергей Плотников и Валерий Ничушкин.

Череда атак на российский спорт была прервана решением CAS, оправдавшим 28 спортсменов из РФ, которые ранее были «забанены» комиссией Освальда. Это вызвало бурю негодования со стороны МОКа и WADA. Критику в отношении судей высказали главы этих организаций Томас Бах и Крейг Риди. В итоге Международный олимпийский комитет объявил, что оправдание атлетов не является поводом для их допуска до Игр.

Приглашения в адрес спортсменов так и не поступили, после чего они подали жалобы в CAS. Последовала их примеру и группа жертв МОКа во главе с Антоном Шипулиным, Виктором Аном и Сергеем Устюговым. Дела 47 россиян выездная панель CAS в Пхенчхане рассмотрела в ускоренном режиме, чтобы внести определенность в их судьбу к церемонии открытия.

В четверг в отель в горнолыжном комплексе «Альпензия» прибыли главный тренер сборной России по санному спорту, обладатель двух серебряных медалей сочинской Олимпиады Альберт Демченко, а также его подопечная, серебряная призерка прошлых Игр Татьяна Иванова и скелетонистка Елена Никитина. Выслушав их показания, арбитры объявили, что решение будет оглашено в пятницу (5:00 мск).

демченко Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

— Мы рады, что CAS нас выслушал и вообще очень тщательно подошел к этому делу, — заявил «Известиям» после заседания Альберт Демченко. — Остается только надеяться, что вслед за справедливым решением прошлой недели последует еще один объективный вердикт, и мы с Таней Ивановой сможем присоединиться в Олимпийской деревне к нашим ребятам.

В отсутствие Альберта Демченко сборной по санному спорту в Олимпийской деревне руководит тренер Сергей Чудинов.

— Отсутствие Альберта Михайловича сказывается, хотя мы стараемся доносить до ребят все его рекомендации, — рассказал «Известиям» специалист. — Да и сам Демченко постоянно на связи со сборной, дистанционно передает ей свои указания. Насколько мне известно, он и Татьяна живут в 10 минутах езды от Олимпийской деревни, но сейчас прямых контактов мы с ними не поддерживаем.

татьяна Олимпийская спортсменка из России саночница Татьяна Иванова Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Как сообщил первый вице-президент ОКР, глава российской делегации в Пхенчхане Станислав Поздняков, в торжественной церемонии открытия Олимпиады примут участие не менее 70 спортсменов из России. Медальных планов перед спортсменами и тренерами на эти Игры, по его словам, поставлено не было.

— Наш медальный план — выйти на церемонию закрытия Олимпиады под российским флагом, — заявил «Известиям» член исполкома ОКР, член МОКа Шамиль Тарпищев. — Восстановление членства ОКР в МОКе вполне вероятно. Сейчас главное, чтобы наши спортсмены показали себя. Они пережили за последние годы колоссальное давление со всего мира. Хочется верить, что это их только закалило.

По словам российских спортсменов, в Олимпийской деревне они не сталкиваются с какими-либо проявлениями дискриминации.

— Те, кто относится к нам негативно, делали это и раньше, до получения нами нейтрального статуса, — рассказал «Известиям» биатлонист Матвей Елисеев. — Они отказывались жать нам руки и год назад. Те же люди делают это и сейчас. С остальными иностранцами сохранились хорошие отношения и сейчас.

Двукратная обладательница Кубка мира, чемпионка мира-2011 Кайса Мякярайнен выразила сожаление по поводу отсутствия своих друзей из России на Олимпиаде.

— Я не один год тренируюсь у русского тренера Анатолия Хованцева, несколько раз проводила сборы с вашими биатлонистами, — заявила «Известиям» финская спортсменка. — Мне очень жаль Екатерину Юрлову-Перхт, с которой я дружу уже давно, и других своих коллег из России. Я абсолютно нетерпимо отношусь к допингу, но для столь жестких наказаний, как недопуск до Олимпиады, нужны очень серьезные доказательства.

Больше остальных довольны приездом российских спортсменов на Игры иностранные хоккеисты. По их словам, отсутствие нашей сборной окончательно убило бы турнир.

— Мы все знаем, что представляет собой российская команда, и, конечно, очень хотим с ней сразиться, — заявил «Известиям» хоккеист сборной США и московского «Спартака» Райан Стоа. — Без россиян этот турнир находился бы на совершенно другом уровне. Поэтому я буду рад встретиться с командой РФ в Корее. Выигрывать Олимпиаду с ней в качестве соперника гораздо лучше, чем без нее.

Закрытие Олимпиады пройдет 25 февраля. В декабре 2017 года президент ОКР Александр Жуков отмечал, что временное отстранение организации должно истечь в последний день Игр. Вероятность этого не исключили в своих публичных выступлениях накануне старта соревнований в Корее Томас Бах и остальное руководство МОКа.

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