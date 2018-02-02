Без флага, но с надеждой

Паралимпийский комитет России (ПКР) принял решение отправить наших спортсменов на Игры-2018 в нейтральном статусе. По словам главы ПКР Владимира Лукина, в состав делегации предварительно вошли 79 человек: 33 спортсмена, а также тренеры, врачи, массажисты и обслуживающий персонал. Но если персонал команды сокращен уже точно не будет, то атлетов ждет дополнительная проверка. Международный паралимпийский комитет (МПК) создал специальную комиссию по допуску россиян, в которую вошли руководители организации и глава совета спортсменов Челси Готелл. 13 февраля в Бонне пройдет процедура предварительной аккредитации заявленных участников. Для паралимпийцев, не получивших приглашения в Пхенчхан, будут организованы альтернативные соревнования в России.

Решение ехать на Паралимпиаду было принято на расширенном исполкоме ПКР, которое состоялось вчера поздно вечером. Его итоги «Известиям» подвел президент организации Владимир Лукин.

— На Паралимпиаду предварительно едут 33 спортсмена, — рассказал он. — Мы рассчитывали, что наших участников в Корее будет в два раза больше, но уже ничего не поделаешь. Мы не выполнили несколько критериев дорожной карты для полного восстановления ПКР в правах.

По словам вице-президента ПКР Павла Рожкова, речь идет о признании Российского антидопингового агентства (РУСАДА) соответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA), одобрении устава ПКР департаментом членства МПК и выполнении определенных финансовых условий.

— Также российская сторона должна предоставить подробный и аргументированный ответ на выводы, содержащиеся в докладе независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, — сообщил Павел Рожков.

Из-за невыполнения этих критериев российские спортсмены выступят на Паралимпиаде в нейтральном статусе. Более того, демонстрация российских флагов на паралимпийских соревнованиях также строго запрещена. Павел Рожков подчеркнул: если МПК докажет, что появлению флага способствовали члены исполкома ПКР или российской делегации, то может последовать отстранение всей нашей команды с аннулированием всех результатов.

— Это жесткие правила, но мы должны им подчиниться, — добавил Павел Рожков. — Для тех ребят, кто не поедет в Пхенчхан, мы организуем Всероссийские спортивные соревнования по паралимпийским видам спорта.

Член Совета Федерации РФ Эдуард Исаков считает, что ситуация должна измениться уже в ближайшее время.

— Новый президент МПК Эндрю Парсонс сделал самое главное на этом этапе — дал нашим спортсменам выступить, — заявил «Известиям» сенатор. — По сравнению с тем, что происходило еще год назад при Филипе Крейвене, прогресс в отношениях с МПК огромный. Да, до решения всех проблем еще далеко, но мы понимаем, куда двигаться. Тем более CAS своим решением по олимпийцам создал определенный прецедент, фактически дезавуировав доклад Ричарда Макларена. А ведь на нем было основано решение МПК в отношении ПКР.

По словам двукратного чемпиона мира по легкой атлетике среди спортсменов с ДЦП Чермена Кобесова, пропустившего Игры в Бразилии из-за дисквалификации ПКР в 2016 году, россиянам необходимо пользоваться предоставленным шансом.

— Я рад, что зимники имеют возможность поехать на Паралимпиаду и выступить там, — заявил «Известиям» Чермен Кобесов. — Однозначно они должны туда ехать, раз им выпал такой шанс. Флаг и гимн — это важный вопрос, но они будут биться за нашу страну, несмотря на все обстоятельства. И победа наших ребят будет победой России, в какой бы форме они не выступали. Если бы у меня появился шанс выступить в Рио под нейтральным флагом, я бы им воспользовался.

Паралимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 18 марта.

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