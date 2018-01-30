Игры с ограниченными возможностями

Исполком Паралимпийского комитета России (ПКР) в четверг вынесет решение об участии отечественных спортсменов в зимних Играх-2018. Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) продлил отстранение ПКР, разрешив нашим атлетам выступить в Пхенчхане лишь под нейтральным флагом. После недопуска российских спортсменов-паралимпийцев до Игр в Рио-2016 это — позитивный шаг, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Положительные изменения они связывают с фигурой нового президента МПК — бразильца Эндрю Парсонса, уже заявившего, что РФ добилась значительного прогресса в борьбе с допингом. В самом ПКР новость о допуске российских паралимпийцев в Пхенчхан под нейтральным флагом восприняли неоднозначно.

Для обсуждения сложившейся ситуации соберется расширенное заседание исполкома ПКР, в котором примут участие ведущие спортсмены и тренеры сборных по зимним видам спорта. По итогам комитет объявит о том, будут ли атлеты выступать в Пхенчхане на условиях МПК, сообщила «Известиям» руководитель пресс-службы ПКР Ксения Филиппова. Пока нельзя исключить, что Паралимпиада-2018 пройдет без россиян.

— Расширенное заседание исполкома состоится 1 февраля, — сообщила она. — По участию в Играх-2018 будет принято коллективное решение.

На Играх-2018 смогут выступить только россияне, прошедшие строгий отбор в МПК: каждый из нейтральных паралимпийцев должен иметь как минимум два допинг-теста за последние шесть месяцев, а также входить в пул тестирования МПК, Российского антидопингового агентства или пул международных федераций. Ожидается, что после этих проверок на Паралимпиаду пригласят не более 35 атлетов — они получат возможность принять участие в соревнованиях по пяти видам спорта: горным лыжам, биатлону, лыжным видам, сноуборду и керлингу на колясках.

Для сравнения, на Паралимпийских играх – 2014 в Сочи выступали 69 российских спортсменов, установивших в неофициальном зачете рекорд по числу выигранных медалей: 30 золотых, 28 серебряных и 22 бронзовые награды.

По мнению члена Совета Федерации РФ, тренера-преподавателя по спорту для инвалидов Эдуарда Исакова, сокращение списка российских атлетов — не повод отказываться от участия в Играх. Он считает, что решение, оглашенное президентом МПК Эндрю Парсонсом, следует расценивать как позитивный шаг.

— Считаю это существенным шагом в развитии отношений ПКР с МПК, — заявил «Известиям» Эдуард Исаков. — Глубоко убежден, что наши паралимпийцы должны поехать в Пхенчхан, завоевать там медали и показать всему миру свою силу. Страна их поддерживает. Последнее решение, конечно, будет за самими спортсменами, и я буду уважать любой их выбор. Если бы такая возможность возникла у ребят из сборной по следж-хоккею, с которыми я долгое время работаю, они бы с радостью согласились. Но, к сожалению, их не допустили даже до квалификации.

Эдуард Исаков призвал Минспорт и ПКР рассмотреть возможность проведения «альтернативных Игр» для отстраненных спортсменов.

— Можно было бы назвать эти соревнования «Открытым чемпионатом России» или «Открытым международным стартом». Для красочности постараться пригласить к нам как можно больше иностранных атлетов. И, конечно, предусмотреть финансовое вознаграждение призерам, — добавил сенатор.

Если исполком ПКР примет предложенные правила, российские паралимпийцы будут выступать в Корее под флагом МПК, а на форме атлетов не будет никакого указания на их принадлежность к России. Более того, демонстрация флага и национальной символики РФ будет запрещена даже в непосредственной близости от объектов Паралимпиады.

— Решение МПК запретить нашим спортсменам выступать под собственным флагом и запрет на всю символику — однозначно политический момент, — отметил член исполкома ПКР Михаил Терентьев. — ПКР заслужил восстановление членства в МПК и поездку абсолютно всех спортсменов, которые получили олимпийскую лицензию. Но там решили иначе. При этом новый президент МПК Эндрю Парсонс настроен к России намного позитивнее, чем его предшественник Филип Крэйвен, который хотел отстранить наших спортсменов на несколько десятилетий вперед.

МПК также принял решение не аккредитовать на Паралимпиаду членов правительства РФ (включая министра спорта РФ Павла Колобкова) и членов исполкома ПКР. Напомним, Паралимпийский комитет России был лишен членства в МПК в августе 2016 года, вследствие чего все российские спортсмены не были допущены до Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. Позже для организации составили «дорожную карту», которая включала ряд критериев (67) для восстановления членства в Международном паралимпийском комитете.

Паралимпада-2018 в Пхенчхане пройдет с 9 по 18 марта.

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