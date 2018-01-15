Путин поручил обеспечить господдержку прокату фильма «Со дна вершины»

Президент России Владимир Путин по итогам встречи 5 декабря с инвалидами и представителями профильных общественных организаций поручил Минкультуры обеспечить государственную поддержку проката фильма о паралимпийском движении «Со дна вершины», сообщила пресс-служба Кремля.

«Минкультуры России совместно с Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии обеспечить государственную поддержку проката художественного фильма «Со дна вершины», — приводит ТАСС выдержки из перечня поручений президента после встречи с инвалидами.

Отмечается, что Минкультуры должно представить доклад на тему о поддержке проката картины до 1 февраля.

В ходе встречи 5 декабря Путин также пообещал сопродюсеру картины Руслану Витрянюку ознакомиться с фильмом. Тогда же сопродюсер обратился к Путину с просьбой поддержать фильм в прокате. Витрянюк пояснил, что картину решено выпустить в прокат в преддверии Паралимпиады.

Снятый в 2017 году фильм «Со дна вершины» рассказывает о двукратном паралимпийском чемпионе Алексее Мошкине.

Напомним, по итогам прошедшей 5 декабря встречи с инвалидами и профильными общественными организациями Путин также поручил ЦИК создать дополнительные условия для голосования инвалидов на выборах президента, а также упростить процедуру получения инвалидности.