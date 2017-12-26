Большинство объектов культуры плохо приспособлено для инвалидов

Только пятая часть региональных и муниципальных библиотек, музеев и театров располагает парковками для инвалидов. И не более трети этих учреждений оборудовали входы и санузлы для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом свидетельствует исследование Минкультуры. По мнению экспертов, посещение театров и музеев — это один из видов реабилитации, и ситуацию необходимо менять.

В декабре Минкультуры завершило анализ мониторинга доступности культурных благ для инвалидов в России. В исследование, с которым ознакомились «Известия», вошли данные за 2016 год.

Наименьшая доступность — у региональных и муниципальных библиотек. В среднем по стране только у 17% из них есть парковки для инвалидов, у 30% оборудованы входы и пути передвижения внутри зданий (соблюдена ширина коридоров, есть пандусы и поручни, на дверях — маркировка), у 17% приспособлены санузлы. В региональных театрах и культурно-досуговых учреждениях эти показатели составляют 22, 30 и 14%, а в музеях — 27, 36 и 21% соответственно.

В федеральных учреждениях ситуация иная, так как их меньше. Например, библиотек, подведомственных Минкультуры, всего девять. Семь из них в целом приспособлены для инвалидов, но только у трех есть специализированные парковки. При этом региональных и муниципальных читальных залов в стране 38 тыс.

Федеральных музеев — 63, и примерно половина из них адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья. Театральных и концертных организаций — 24, у половины есть парковки для инвалидов, две трети оборудовали сами здания.

Некоторые госучреждения культуры благоустроены по всем параметрам на 100%. Это, например, Третьяковская галерея в Москве и военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле» в Белгородской области. Лучшими театрами с точки зрения обустройства для инвалидов оказались Мариинский и Малый.

В пресс-службе Минкультуры «Известиям» рассказали, что, согласно сравнительным результатам мониторинга за 2015–2016 годы, количество доступных для инвалидов организаций выросло на 6%. Также стало в 2,5 раза больше творческих мероприятий, попасть на которые без сложностей смогут люди с ОВЗ.

В ведомстве сообщили, что вопросы повышения доступности культурных благ рассматриваются с привлечением экспертного сообщества на заседаниях рабочей группы и общественного совета министерства.

Инвалид-колясочник, предприниматель Андрей Елагин рассказал, что постоянно сталкивается с проблемой недоступности объектов культуры. По его мнению, здоровые люди даже при желании не всегда могут понять потребности человека с ОВЗ.

— Выход простой: пусть руководитель театра, музея сядет в инвалидную коляску и попробует попасть в свое учреждение, — считает Андрей Елагин.

Председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев отметил, что современные здания должны строиться с учетом правил по созданию доступной среды, но до 1990-х таких рекомендаций не существовало, отсюда и сложности с переоборудованием культурных и других учреждений.

Профессор кафедры труда и социальной политики Института госслужбы и управления РАНХиГС Любовь Храпылина подтвердила «Известиям», что есть объективные причины недоступности некоторых культурных объектов для инвалидов. Например, если здание — памятник архитектуры, то без многочисленных межведомственных согласований что-либо в нем переделывать запрещено. Еще одна проблема — нежелание муниципальных властей содействовать повышению доступности объектов культуры для инвалидов. Обустройство прилегающей территории и создание парковок входит в их компетенцию.

По мнению эксперта, ситуация изменится, если общественные организации проявят активность, а власти прислушаются к их мнению.

— Люди с ОВЗ имеют полное право на знакомство с шедеврами искусства, на то, чтобы увидеть спектакль «живьем». Потребность в культурных благах у них очень высокая, и инвалидность не должна быть препятствием, — сказала Любовь Храпылина.

Она добавила, что доступность объектов культуры для инвалидов очень важна, есть даже реабилитация средствами культуры и творчества. И речь не о кружках для людей с ограниченными возможностями здоровья, а об обычных походах в театры и музеи.

Ранее Минкультуры подсчитало, что для полной адаптации федеральных и региональных учреждений необходимо 45,8 млрд рублей.