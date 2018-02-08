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CAS объявит решение по апелляциям российских спортсменов в течение суток

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Фото: TASS/Бобылев Сергей
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Спортивный арбитражный суд (CAS) объявит решение по апелляциям 47 представителей России в течение следующих 24 часов.

Об этом сообщил представляющий интересы российских спортсменов адвокат Филипп Бяртч.

«Заседание завершено, в течение 24 часов CAS объявит решение по апелляциям 47 россиян. Все наши аргументы были услышаны на заседании в четверг», — цитирует Бяртча «РИА Новости».

Первая часть заседания выездной панели CAS по рассмотрению апелляций россиян, которым было отказано в допуске на Олимпиаду в Пхёнчхане, состоялась 7 февраля. Изучаются апелляции 32 спортсменов, которые были отстранены МОКом от ОИ без объяснения причин, а также еще 13 атлетов и 2 тренеров, которые были осуждены дисциплинарной комиссией МОКа, но 1 февраля оправданы CAS.

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