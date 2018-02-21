Стало известно о срыве переговорного процесса в Восточной Гуте

Боевики в Восточной Гуте не отозвались на призыв российских военных сложить оружие, переговорный процесс сорван. Об этом в среду, 21 февраля, сообщил начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

«В Восточной Гуте складывается критическая гуманитарная и социально-экономическая ситуация», — сказал Евтушенко, которого цитирует «Интерфакс».

Он также уточнил, что всего за прошедшие сутки был зафиксирован 21 обстрел города Дамаска и близлежащих населенных пунктов. Все обстрелы велись со стороны незаконных вооруженных формирований.

Ранее 20 февраля российский центр в Сирии попал под массированный обстрел со стороны боевиков из Восточной Гуты. Обстрелу также подверглись жилые кварталы и гостиницы. Есть значительные разрушения и жертвы среди мирного населения.