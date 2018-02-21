Прямой эфир

Стало известно о срыве переговорного процесса в Восточной Гуте

0
Фото: Global Look Press/Ammar Safarjalani/Xinhua
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Боевики в Восточной Гуте не отозвались на призыв российских военных сложить оружие, переговорный процесс сорван. Об этом в среду, 21 февраля, сообщил начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

«В Восточной Гуте складывается критическая гуманитарная и социально-экономическая ситуация», — сказал Евтушенко, которого цитирует «Интерфакс»

Он также уточнил, что всего за прошедшие сутки был зафиксирован 21 обстрел города Дамаска и близлежащих населенных пунктов. Все обстрелы велись со стороны незаконных вооруженных формирований.

Ранее 20 февраля российский центр в Сирии попал под массированный обстрел со стороны боевиков из Восточной Гуты. Обстрелу также подверглись жилые кварталы и гостиницы. Есть значительные разрушения и жертвы среди мирного населения. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
РФ запросила проведение открытого заседания СБ ООН по Восточной Гуте
Песков ответил на обвинения в адрес России по обстрелам в Восточной Гуте

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017