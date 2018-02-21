РФ запросила проведение открытого заседания СБ ООН по Восточной Гуте

Москва запросила проведение 22 февраля открытого заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации в пригороде Дамаска Восточной Гуте.

Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании 21 февраля.

«Мы просим председательство собрать завтра открытое заседание Совета Безопасности, чтобы обсудить ситуацию в Восточной Гуте», — цитирует дипломата «РИА Новости».

По его словам, это необходимо, чтобы «все стороны могли представить свое видение и понимание этой ситуации и предложить пути выхода из нее».

Ранее 21 февраля сообщалось, что российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии во вторник, 20 февраля, попал под массированный обстрел со стороны боевиков из Восточной Гуты. Также обстрелам подверглись жилые кварталы и гостиницы, погибли не менее девяти мирных жителей.