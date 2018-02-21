Песков ответил на обвинения в адрес России по обстрелам в Восточной Гуте

Обвинения США и ООН в адрес России по поводу гибели мирных жителей в результате бомбардировки в сирийской Восточной Гуте абсолютно беспочвенны и не подтверждаются никакими данными, заявил журналистам в среду, 21 февраля, представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это беспочвенные обвинения. Непонятно, на чем они основываются», — сказал пресс-секретарь российского президента.

Он также отметил, что каких-то конкретных данных не приводится, Россия не согласна с данными обвинениями. За другими комментариями Дмитрий Песков попросил журналистов обратиться в Минобороны.

Ранее 21 февраля сообщалось, что российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии во вторник, 20 февраля, попал под массированный обстрел со стороны боевиков из Восточной Гуты. Также обстрелам подверглись жилые кварталы и гостиницы, погибли не менее девяти мирных жителей.