Песков ответил на вопрос о видео с «истребителем Су-57 в Сирии»

Комментарии по поводу видео, на котором якобы запечатлены новейшие российские истребители Су-57, должно давать Министерство обороны. Об этом в четверг, 22 февраля, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это в Министерство обороны, пожалуйста», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов.

«Президент является Главнокомандующим. Но это все-таки больше вопрос в Минобороны», — добавил Песков.

22 февраля видео с военными самолетами опубликовал в своем микроблоге Twitter Wael Al Hussaini. Блогеры утверждают, что на кадрах запечатлены два новейших российских истребителя пятого поколения Су-57.