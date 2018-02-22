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Песков ответил на вопрос о видео с «истребителем Су-57 в Сирии»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Комментарии по поводу видео, на котором якобы запечатлены новейшие российские истребители Су-57, должно давать Министерство обороны. Об этом в четверг, 22 февраля, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это в Министерство обороны, пожалуйста», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов.

«Президент является Главнокомандующим. Но это все-таки больше вопрос в Минобороны», — добавил Песков.

22 февраля видео с военными самолетами опубликовал в своем микроблоге Twitter Wael Al Hussaini. Блогеры утверждают, что на кадрах запечатлены два новейших российских истребителя пятого поколения Су-57.

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