В Сети публикуют видео «посадки Су-57» в Сирии

В соцсетях появилось видео, на котором якобы запечатлен пролет новейших российских истребителей Су-57 в Сирии.

Кадры опубликовал в своем микроблоге Twitter Wael Al Hussaini. Блогеры утверждают, что на кадрах запечатлены два новейших российских истребителя пятого поколения Су-57.

Стоит отметить, видео довольно плохого качества: сложно однозначно определить тип заходящих на посадку самолетов. Неизвестно, когда и где было снято видео, отмечает телеканал РЕН ТВ.

17 февраля экипажи Су-35 в Карелии принудили к посадке условное судно-нарушитель.