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Белоруссия рассчитывает на поставки Су-30СМ из России в 2019 году

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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Белоруссия рассчитывает на начало поставок в страну российских истребителей Су-30СМ в 2019 году. Об этом сообщил министр обороны Белоруссии Андрей Равков.

«Контракт (на поставку Су-30СМ. — Ред.) подписан на отлагательных условиях. Пока РФ не в состоянии поставить нам эти самолеты, потому что есть определенные сложности в поставках запасных частей, находящихся под эмбарго. Идет локализация чисто российской машины. К 2019 году они (российская сторона. — Ред.) обещали, что будет чисто российская машина, и мы сможем приступить к исполнительной части контракта без проблем и покупать», — приводит слова Равкова «РИА Новости».

Двухместный многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-30СМ является дальнейшим развитием Су-30МКИ и последней модификацией базового Су-30. Он доработан в соответствии с требованиями Минобороны по вооружению, системам радиолокации, связи и государственного опознавания, другому оборудованию. Первые контракты на поставку Су-30СМ российской армии были заключены в 2012 году.

Самолет предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей.

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