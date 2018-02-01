Белоруссия повысила тарифы на транзит российской нефти

Белоруссия с 1 февраля повысила тарифы на транзит российской нефти по своей территории на 6,7%.

Решение об индексации цен на услуги ОАО «Гомельтранснефть Дружба» и ОАО «Полоцктранснефть Дружба» по транспортировке топлива было принято в январе 2018 года, сообщается на сайте министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) республики.

Как сообщал портал iz.ru, Минск ранее утвердил новые тарифы на услуги по транзиту нефти по магистральным трубопроводам. Вопрос цены не раз становился предметом спора между Россией и Белоруссией.

При этом РФ является основным поставщиком нефти и газа в соседнюю республику. За январь–август 2017 года было экспортировано 12,123 млрд кб/м газа и 12,1 млн т нефти.