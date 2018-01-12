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Белоруссия заявила о нежелании «дружить» с Евросоюзом против России

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Россия является для Белоруссии важнейшим стратегическим партнером, и Минск не будет укреплять связи с Евросоюзом в ущерб РФ. С таким заявлением выступил глава белорусского МИДа Владимир Макей.

«Мы понимаем, что Россия для нас является первостепенной важности стратегическим партнером во всех отношениях: политическом, военно-политическом, торгово-экономическом, гуманитарном и т. д.», –– сказал министр в интервью агентству «Синьхуа».

Макей подчеркнул, что, развивая отношения с Западом, Минск не намерен действовать в ущерб своего главного партнера –– России.

«Развитие наших связей и с Россией, и с Европейским союзом, и с остальным миром не означает, что мы хотим с кем-то дружить за счет кого-то или против кого-то. Мы развиваем наши торгово-экономические, политические отношения с Европейским союзом, при этом говорим нашим партнерам, что мы ни в коей мере не намерены дружить с вами за счет России или против или в ущерб России», ­­–– сказал глава МИДа.

Министр отметил, что Белоруссия, находящаяся на стыке Востока и Запада, более других ощущает негативные последствия от конфронтации в регионе.

«Поэтому мы хотели бы иметь, еще раз подчеркну, равноприближенные отношения со всеми», — добавил Макей и призвал Россию и Евросоюз уходить от жесткой риторики.

Ранее портал iz.ru сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил важность России в решении сирийского вопроса. По его словам, без РФ «Сирии как государства не было бы вообще». 

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