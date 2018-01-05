Белоруссия закроет генконсульство в Одессе

Белоруссия закрывает генконсульство республики в Одессе, сообщило белорусское правительство.

«Совет министров постановил закрыть до 23 февраля 2018 года генеральное консульство Республики Беларусь в Одессе (Украина)», — приводит «РИА Новости» сообщение белорусского правительства.

МИД Белоруссии уже получил от правительства распоряжение о принятии необходимых мер для закрытия учреждения.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об отношении к конфликту на Украине и жителях Западной Украины.