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На Украине за ношение георгиевской ленты оштрафовали гражданина Белоруссии

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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На Украине оштрафовали гражданина Белоруссии за использование флажка с георгиевской лентой. Иностранца обязали заплатить штраф в 2,5 тыс. гривен.

Как пишет портал «Корреспондент», гражданин Белоруссии 10 января ехал на своем автомобиле по селу Поляница в Ивано-Франковской области с флажком с георгиевской лентой на лобовом стекле. Отмечается, что в суде он полностью признал свою вину.

Напомним, закон о запрете георгиевской ленты на территории Украины вступил в силу с 15 июня 2017 года. Об этом сообщило официальное издание Верховной рады «Голос Украины». Символ Победы запрещено носить на вещах, одежде, крепить на автомобиле, изображать его на плакатах и открытках, а также использовать на массовых мероприятиях.

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