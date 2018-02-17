Экипажи Су-35 в Карелии принудили к посадке условное судно-нарушитель

Экипажи истребителей Су-35 Западного военного округа (ЗВО) отработали действия по принуждению к посадке условного нарушителя воздушного пространства РФ. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

Дневные и ночные учения прошли на аэродроме Бесовец в Карелии, в них приняли участие более 25 истребителей Су-35 и вертолетов Ми-8. В рамках тренировки поднятые по тревоге дежурные экипажи вылетели в район обнаружения условного нарушителя.

После отказа условного противника подчиниться переданным по радиосвязи требованиям о совершении посадки пилоты выполнили ряд маневров, затрудняющих для нарушителя дальнейшее движение, и продемонстрировали готовность к ведению боя.

После этого «сдавшийся» условный нарушитель совершил посадку, его экипаж был задержан антитеррористическим подразделением.