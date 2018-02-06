Минобороны РФ намерено закупить 114 вертолетов Ка-52

Минобороны РФ намерено заключить контракт о закупке дополнительно 114 боевых вертолетов Ка-52 «Аллигатор» в рамках реализации новой государственной программы вооружения 2018–2027 годов. Об этом журналистам во вторник, 6 февраля, сообщил замглавы оборонного ведомства Юрий Борисов.

«Это будет новая модификация, обсуждали как раз детали, насколько конструкторы успевают провести все необходимые доработки», — сказал замминистра.

Он отметил, что для Ка-52 создают новые ракеты повышенной дальности. Кроме того, вертолет получит улучшенную оптическо-прицельную систему. По словам Борисова, по плану в 2018 году ВКС должны получить шесть новых таких машин.

Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» предназначен для уничтожения танков, бронированной и боевой техники, живой силы и летательных аппаратов противника. Он оснащен самой современной авионикой и мощным вооружением, которое может подстраиваться под различные боевые задачи.

Портал iz.ru писал о том, что в течение 2018 года в Воздушно-космические силы РФ поступит более 100 единиц модернизированных истребителей Су-35С и Су-30СМ, бомбардировщиков Су-34 и вертолетов Ка-52, Ми-28 и Ми-8 различной модификации. Кроме того, ожидаются поставки «других типов авиатехники», более десяти дивизионных комплектов зенитно-ракетных комплексов С-400 и «Панцирь-С».

В России 24 января была принята новая Государственная программа вооружения на 2018–2027 годы.