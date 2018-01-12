МО РФ в 2017 г почти в 9 раз увеличило закупки снарядов для ТОС «Буратино»

Поставки реактивных снарядов для тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Буратино» в Российскую армию увеличены в 8,6 раза.

Об этом рассказали в пятницу, 12 января, в пресс-службе холдинга «Техмаш» на предприятии которого производятся беприпасы.

«В 2017 году НПО «Сплав» увеличил объемы поставки продукции по Гособоронзаказу в среднем на 78% по сравнению с предыдущим годом», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».

Отмечается, что на «Сплаве» будет развернуто производство штатных зарядов для реактивной системы залпового огня «Град» и «Торнадо-С».

21 сентября портал iz.ru сообщил, что войска Западного военного округа вернулись в пункты постоянной дислокации после учений «Запад-2017» на территории Белоруссии. В учениях были задействованы новейшие танки Т-90М, Т-80БВМ, машины поддержки бронетехники «Терминатор», реактивные системы залпового огня «Смерч» и ТОС-1 «Буратино», оперативно-тактические комплексы «Точка» и «Искандер», а также ударные вертолеты Ми-28Н, Ка-52.