«Вертолеты России» создадут беспилотный «авиагрузовик»

Холдинг «Вертолеты России» разрабатывает новый беспилотник — при взлетной массе в 300 кг он способен нести 70 кг полезного груза.

Срок окончательной готовности проекта — январь 2019 года. К этому времени завершатся летные испытания дрона-вертолета.

По техзаданию, беспилотник предназначен для полетов на расстояние до 150 км со скоростью не выше 180 км/ч. Аппарат будет способен висеть в воздухе до шести часов, сообщает «Интерфакс».

Как писал портал iz.ru, в России разработаны и используются для целей разведки беспилотные летательные микроаппараты размером меньше ладони.