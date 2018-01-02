Исследователи научили квадрокоптеры летать стаями без применения GPS

Ученые из Университета Пенсильвании разработали способ заставить квадрокоптеры летать стаями, не опираясь на данные GPS.

Они создали рой из 12 беспилотников, движения которых синхронизировались с помощью видеокамер и единого измерительного блока.

Это самая крупная стая беспилотников, способная на совершение синхронных движений без опоры на данные GPS.

Один из участников исследования опубликовал на своем канале в YouTube видеозапись с испытаниями метода.