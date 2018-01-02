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Исследователи научили квадрокоптеры летать стаями без применения GPS

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Фото: youtube.com
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Ученые из Университета Пенсильвании разработали способ заставить квадрокоптеры летать стаями, не опираясь на данные GPS.

Они создали рой из 12 беспилотников, движения которых синхронизировались с помощью видеокамер и единого измерительного блока. 

Это самая крупная стая беспилотников, способная на совершение синхронных движений без опоры на данные GPS. 

Один из участников исследования опубликовал на своем канале в YouTube видеозапись с испытаниями метода.

 

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