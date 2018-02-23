Лавров назвал «Джебхат ан-Нусру» главной проблемой в Восточной Гуте

Главная проблема в пригороде Дамаска - Восточной Гуте –– присутствие террористической организации «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ). С таким заявление выступил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

Российский министр подчеркнул, что предлагаемая резолюция Совбеза ООН по вопросу прекращения огня в Сирии, не дает гарантий того, что боевики прекратят обстрелы.

«Ответов на вопрос, а где гарантии, что боевики будут соблюдать эту гуманитарную паузу, и, что они не продолжат обстреливать жилые кварталы Дамаска, гарантий таких нам не дают», –– цитирует ТАСС Лаврова.

Проект резолюции СБ ООН был подготовлен Кувейтом (который председательствует в этом месяце в СБ ООН) и Швецией.

Документ предполагает прекращение огня на всей территории Сирии сроком на 30 дней, для доставки гуманпомощи в труднодоступные из-за боев районы.

Россия настаивает на внесении поправки в резолюцию, чтобы обеспечить возможность ее реализации.

«Для того чтобы эта резолюция была действенной, мы готовы согласовать текст, мы предлагаем формулу, позволяющую сделать наступление перемирия реальным и основанным на гарантиях всех, кто находится внутри Восточной Гуты. Конечно, должны быть подкреплены теми, кто имеет воздействие на экстремистские группировки, засевшие в этом пригороде Дамаска», –– отметил глава МИДа.

22 февраля Лавров подчеркнул, что режим прекращения огня не должен распространяться в отношении боевиков, которые контролируют Восточную Гуту и обстреливают Дамаск и мирных жителей.

20 февраля под массированный обстрел со стороны боевиков из Восточной Гуты попал российский центр в Сирии.