Прямой эфир

Лавров назвал «Джебхат ан-Нусру» главной проблемой в Восточной Гуте

0
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главная проблема в пригороде Дамаска - Восточной Гуте –– присутствие террористической организации «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ). С таким заявление выступил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

Российский министр подчеркнул, что предлагаемая резолюция Совбеза ООН по вопросу прекращения огня в Сирии, не дает гарантий того, что боевики прекратят обстрелы.

Сирийским террористам готовят новый котел
Окружение боевиков «Джебхат ан-Нусры» в районе провинции Идлиб предопределит победу над террористами этой группировки

«Ответов на вопрос, а где гарантии, что боевики будут соблюдать эту гуманитарную паузу, и, что они не продолжат обстреливать жилые кварталы Дамаска, гарантий таких нам не дают», –– цитирует ТАСС Лаврова.

Проект резолюции СБ ООН был подготовлен Кувейтом (который председательствует в этом месяце в СБ ООН) и Швецией.

Документ предполагает прекращение огня на всей территории Сирии сроком на 30 дней, для доставки гуманпомощи в труднодоступные из-за боев районы.

Россия настаивает на внесении поправки в резолюцию, чтобы обеспечить возможность ее реализации.

«Для того чтобы эта резолюция была действенной, мы готовы согласовать текст, мы предлагаем формулу, позволяющую сделать наступление перемирия реальным и основанным на гарантиях всех, кто находится внутри Восточной Гуты. Конечно, должны быть подкреплены теми, кто имеет воздействие на экстремистские группировки, засевшие в этом пригороде Дамаска», –– отметил глава МИДа.

22 февраля Лавров подчеркнул, что режим прекращения огня не должен распространяться в отношении боевиков, которые контролируют Восточную Гуту и обстреливают Дамаск и мирных жителей.

20 февраля под массированный обстрел со стороны боевиков из Восточной Гуты попал российский центр в Сирии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ООН сообщила о гибели в Восточной Гуте 50 человек за сутки
Песков рассказал об ответственных за ситуацию в Восточной Гуте

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017