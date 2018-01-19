Сирийским террористам готовят новый котел

Сирийская армия готовится к большому наступлению на Идлиб. Цель — окружение и ликвидация сил «Джебхат ан-Нусры» (деятельность организации запрещена в России). Об этом «Известиям» рассказали три источника в вооруженных силах страны, информацию подтвердили в правящей Партии арабского социалистического возрождения («Баас»). В Идлиб в последние месяцы свозили экстремистов из отвоеванных у них городов страны. В Москве отметили, что в случае успеха наступательной операции уничтожение «Нусры» будет предопределено.

Правительственные войска окружают крупную группировку боевиков к юго-востоку от Идлиба и намерены создать там плацдарм для наступления на главный оплот «Джебхат ан-Нусры». Об этом «Известиям» сообщили источники в сирийской армии.

— Речь идет о стыке провинций Хама, Алеппо и Идлиб. Стартовавшее в начале года наступление было стремительным и успешным, теперь мы готовимся сомкнуть тиски и зажать в котле крупную группировку боевиков, — пояснил один из собеседников.

По словам другого, в окружении окажутся террористы как «Нусры», так и ИГ (деятельность организации запрещена в России). Учитывая, что эти две группировки враждуют друг с другом, боевики будут не только подвергаться ударам со стороны сирийской армии и российских ВКС, но и, скорее всего, сражаться друг с другом. Это ускорит процесс зачистки территории.

Как пояснил в беседе с «Известиями» депутат сирийского парламента от правящей партии «Баас» Джамаль Рабиа, в рамках операции по окружению боевиков будет также установлен контроль над стратегически важным аэропортом Абу ад-Духур.

— При последующем продвижении в сторону Идлиба его будут использовать для того, чтобы наладить быстрое и бесперебойное снабжение войск, — отметил парламентарий.

Провинция Идлиб стала своего рода резервацией для террористов. В ходе многочисленных переговоров о прекращении огня, которые велись в различных районах Сирии, боевиков ставили перед выбором: либо они складывают оружие и возвращаются к мирной жизни, либо их организованно вывозят из боевой зоны. Многие предпочитали второй вариант, а местом, куда их отправляли, стала именно провинция Идлиб. Более того, туда же в августе 2017 года свезли террористов «Джебхат ан-Нусры» из Ливана. По итогам договоренностей с «Хезболлой» в Сирию на автобусах отправили боевиков и их семьи — около 9 тыс. человек. Всего же по оценке, данной 6 октября директором ФСБ Александром Бортниковым, в провинции Идлиб насчитывается примерно 20 тыс. бандитов.

Сирийская армия с конца 2017 года начала стремительное продвижение. За последние три недели ей удалось вернуть под контроль значительные территории на юго-востоке провинции Идлиб и вплотную подойти к провинции Алеппо, где правительственные войска также теснят боевиков. Всего было освобождено около 100 населенных пунктов.

Наступление сирийских войск вынудило главу «Хейат Тахрир аш-Шам» (зонтичное образование, куда входит «Нусра») Абу Мухаммеда аль-Джулани призвать группировки вооруженной оппозиции «к всеобъемлющему перемирию» с целью противостояния правительственной армии. Соответствующее аудиообращение было опубликовано 17 января в интернете.

— Сирийские генералы не без помощи российских инструкторов освоили тактику создания котлов и успешно ее реализуют, — сказал «Известиям» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. — И я уверен, что в обозримом будущем при нынешнем темпе наступления сирийских войск территории, удерживаемые боевиками, будут освобождены.

Тактика создания котлов, когда террористов вначале окружают, а потом уничтожают, получила распространение в ходе сирийского конфликта. Наиболее известные случаи — Ханассерский котел в провинции Алеппо, а также Акербатский на границе провинций Хама и Хомс. Оба зачистили в 2017 году. На очереди еще один. После этого освобождение Идлиба и уничтожение «Нусры» — а именно такую задачу поставили перед собой российские военные на этот год — станет лишь вопросом времени.