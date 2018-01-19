Вооружали всем миром

Анкара демонстративно готовится к вторжению в северную Сирию. В ответ на сообщение о создании курдских «сил прикрытия границы» Турция объявила о грядущей операции в сирийском анклаве Африн, контролируемом курдами. С чем могут столкнуться турки в новом раунде сирийского конфликта — в материале портала iz.ru.

Оружие победы

В США не любят комментировать поставки оружия курдам Рожавы (северной Сирии), хотя и не скрывают своей поддержки курдской группировки YPG, действующей там. Чувствительный вопрос, сильно раздражающий Анкару и с некоторых пор Багдад, в Вашингтоне предпочитали не заострять. Однако изобилие фото- и видеоматериалов из зоны боевых действий не позволяет утаить вооружение, которому там особо неоткуда было взяться.

Интереснейшие вещи можно было понять по некоторым фотографиям. Получалось, что США готовили спецназ YPG (известный как YAT) и передавали ему самое современное вооружение и оборудование, включая приборы ночного видения, лазерные целеуказатели и коллиматорные прицелы. Это немедленно вызвало трения с Турцией.

Пешмерга_5 Военнослужащий пешмерга, вооруженный гранатометом РПГ-7 Фото: Getty Images/Anadolu Agency

Никто не подсчитывал объем циркулирующего в регионе оружия советского производства, а также его реплик, до сих пор производимых в Восточной Европе. Известно, что Вашингтон регулярно отгружал поддерживаемой им сирийской оппозиции оружие и боеприпасы (чаще всего автоматы Калашникова, пулеметы, гранатометы РПГ-7, а также минометы калибров 82 и 120 мм) из Румынии и Болгарии. Кроме того, сообщалось, что США пытались скупать в интересах YPG запасы старого советского оружия и в государствах бывшего СССР, например в Грузии.

Анализ вооружения, находящегося на руках у рожавских курдов, сильно затруднен, но общие выводы сделать можно. Бронетехники у них немного — лишь несколько старых танков типа Т-55, отбитых в боях. Автотехника включает несколько десятков американских бронеавтомобилей HMMWV («Хамви»), а также значительное количество (до нескольких тысяч) импровизированных боевых машин, построенных на шасси полноприводных пикапов. В целом всё как у нормальных бойцов современных периферийных войн, известных, по аналогии с чадско-ливийским конфликтом 1987 года, как «войны на «Тойотах».

Пешмерга_1 Танк Т-55 пешмерга Фото: commons.wikimedia.org/Boris Niehaus

В основном это мобильная (в силу широчайшего применения автотехники), но легкая пехота без серьезных средств огневой поддержки, что резко затруднит ей противостояние с регулярной турецкой армией в «правильном» бою с активным применением бронетехники, артиллерии и авиации.

В то же время у курдов есть противотанковые комплексы, в чем туркам уже пришлось убедиться на севере Сирии. Помимо комплексов «Фагот» и «Конкурс» еще советского производства, в арсенале YPG были замечены и совсем иные системы противотанкового вооружения. В частности, американский TOW, франко-германский MILAN и российский «Метис-М». Первый и последний, предположительно, получены прямо на месте — из наследия сирийской армии и снабжаемых американцами боевиков оппозиции.

Кроме того, были обрывочные свидетельства о появлении в руках курдских партизан тех самых комплексов Javelin, которые США готовятся поставлять на Украину. В появлении этого вооружения на Ближнем Востоке вообще масса загадок — так, их видели среди трофеев, захваченных иракцами у боевиков ИГ в Тель-Афаре. С одной стороны, в регионе есть официальные эксплуатанты комплекса: Иордания, Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар, Оман, ОАЭ. С другой — все они, а уж тем более США, постоянно подчеркивают, что не передают такое вооружение в ненадежные руки.

Пешмерга_2 Бронеавтомобиль HMMWV («Хамви») американского производства Фото: Getty Images/NurPhoto

Противотанковые комплексы и есть основная проблема для турецкой армии. Слабость боевого охранения турецких бронетанковых подразделений показало наступление под Эль-Бабом. Там турки потеряли несколько боевых машин Leopard 2A4, подбитых боевиками ИГ из противотанковых комплексов TOW и «Фагот». А турецким машинам типа M60 досталось уже от курдов с комплексом MILAN.

Товарищи из соседней квартиры

Курдский народ на Ближнем Востоке компактно проживает на севере Сирии, севере Ирака и юго-востоке Турции. Разделенная нация давно и упрямо борется за создание собственного государства, чем доводила до белого каления Анкару (при всех правителях) и Багдад (при Саддаме Хусейне, да и при нынешних шиитских властях, как недавно выяснилось, тоже). Заметим, что в условиях фактического распада Сирии во время гражданской войны эта мечта как никогда близка к реализации.

Не то чтобы всё оружие, циркулирующее в автономном Иракском Курдистане, автоматически доступно сирийским силам YPG, но такой возможности в случае резкого обострения с Турцией исключать не следует.

Пешмерга_4 Военнослужащий пешмерга ведет огонь из автоматической винтовки М-16 Фото: Getty Images/Anadolu Agency

США снабжают оружием иракских курдов. Скажем, весной прошлого года США одобрили пакет военной помощи для пешмерги (курдских вооруженных формирований в северном Ираке) на сумму $295,6 млн. В пакете — 4400 винтовок M16А4, 46 крупнокалиберных пулеметов M2 и 186 единых 7,62-мм пулеметов M240B, а также техника: более 110 «Хамви». Кроме того, передавались 36 модернизированных 105-мм гаубиц M119A2 и неконкретизированного количества минометов. Это вооружение предполагалось использовать для оснащения двух пехотных бригад и двух артдивизионов пешмерги.

Активно всё это время снабжала иракских курдов оружием и Германия. В частности, в 2014–2016 годах Берлин передал пешмерге большое количество стрелкового оружия (не менее 28 тыс. стволов) и боеприпасы, а также гранатометы и бронеавтомобили Dingo. Передавались установки и ракеты противотанковых комплексов MILAN.

Пешмерга_3 Зенитная автоматическая пушка ЗУ-23-2, установленная в кузове внедорожника Фото: Getty Images/Anadolu Agency

Более того, в 2016 году в период обострения отношений Москвы и Анкары из-за сирийской операции и Россия передавала оружие на север Ирака. Так, в марте 2016 года представители российского посольства в Ираке сообщили о том, что в Эрбиле пешмерге передана партия из пяти зенитных автоматических пушек ЗУ-23-2 и 20 тыс патронов к ним. При этом отметили, что это уже «четвертая или пятая» партия оружия для курдов. В июле дополнительно было передано около миллиона патронов калибра 7,62 мм.

Однако после нормализации российско-турецких отношений во второй половине 2016-го этот вопрос перестали поднимать. И уже в мае 2017-го Москва поставила точку заявлением о том, что Россия всячески поддерживает курдов, но оружия им не передает.

Сама по себе пешмерга достаточно многочисленна и даже имеет бронетанковую технику (в основном Т-55, Т-62 и небольшое количество Т-72). Однако у нее своих дел полно: осенью прошлого года центральное иракское правительство после референдума о независимости в Курдистане устроило демонстративную акцию, взяв под контроль часть спорных районов, включая нефтеносный Киркук. Пешмерга тогда оказала лишь вялое сопротивление. Однако если ее боеспособные подразделения начнут втягиваться в сражения на территории Сирии, Багдад может пойти и дальше.

Счастья не будет

В мае 2016 года на юго-востоке Турции боевики военизированного крыла Курдской рабочей партии сбили турецкий вертолет AH-1 Cobra из переносного зенитного комплекса 9К38 «Игла» российского производства. Точный тип оружия был установлен при анализе видеоматериалов, выложенных в сеть.

Это не говорит о том, что подобное вооружение передавалось Москвой: обычных «Игл» 9К38 в регионе не так много, как старых «Игл-1» или новых «Игл-С», но тоже попадаются. Говорит это скорее о том, что туркам не удастся легко организовать поддержку с воздуха во время возможной операции против YPG.

15 января 2018 года сочувственно относящееся к официальному Дамаску ближневосточное издание Al-Masdar распространило непроверенную информацию о том, что курды YPG в районе Африн получили от США партию ПЗРК неуточненного типа. Цена такому заявлению на фоне мощной информвойны, которую ведут все стороны, невелика, но нервозности в ситуацию оно добавляет.

Пешмерга_6 Переносной зенитный комплекс «Игла-1» Фото: commons.wikimedia.org/bemil.chosun.com

В целом следует заключить, что если Турция намерена не просто побряцать железом, а действительно достичь осмысленных оперативных целей в Сирии (захватить районы Африна и Манбиджа, например), то она сможет это сделать, но для этого потребуется напряжение всех сил.

Мотивация курдов, их численность и боевой опыт — залог высоких потерь турок. Особенно это касается нынешней турецкой армии, которая и без того не отличалась рекордной боеспособностью, а со второй половины 2016-го дополнительно ослаблена политическими чистками.

При этом Анкаре придется с полной решимостью действовать в политическом одиночестве. США отрицательно отнесутся к атаке на ключевые силы оппозиции, лояльные им и выполняющие важную роль противовеса российской зоне влияния в Сирии.

Иран и Россия, хотя и негативно восприняли сообщения о грядущем создании в Рожаве полноценной курдской армии (так называемых сил прикрытия границы), в силу собственных интересов не поддержат развязывания новой войны в стране.

Тот случай, когда, как говорили в средние века про мечи, «не обнажай без нужды, не убирай без славы».