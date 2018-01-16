Турецкая вилка

Курдские группировки на северо-востоке Сирии, протежируемые Вашингтоном, сформируют «силы прикрытия границ» — по сути, официально признанные Западом вооруженные силы. Сообщение об этом 14 января огласили представители Международной коалиции. Турция резко выступила против этой инициативы и объявила о грядущем начале наступления на районы, контролируемые сирийскими курдами. О том, как одна война в Сирии может плавно перетечь в другую, — в материале iz.ru.

Государство начинается с армии

США приняли решение создать в Северной Сирии так называемые «силы прикрытия границы». Довольно крупный контингент (до 30 тыс. бойцов) будет развернут для «смещения акцента с разгрома сил ИГ на контроль границ освобожденной территории». В США отмечают, что задачей сил будет также блокирование и уничтожение оставшихся изолированных анклавов, контролируемых радикалами, и предотвращение нового выступления исламистов в регионе.

turk-kurds1 Представитель Международной коалиции полковник Райан Диллон Фото: Global Look Press/Xinhua/Khalili Dawood

Как минимум половину этих сил составят бойцы нынешних курдских формирований Демократических сил Сирии (SDF) — после переподготовки. «Сейчас мы уже готовим по этой программе пилотный курс — около 230 человек», — пояснил представитель Международной коалиции полковник Райан Диллон.

На этом дело не закончилось. Немедленно последовал комментарий из лагеря SDF. Пресс-секретарь организации Мустафа Бали отметил переход «в новую фазу координации с [Международной] коалицией», после чего сделал далеко идущее заявление: «Освобожденные территории и города нуждаются в обороне».

По сути, речь пошла о создании «сил самообороны Северной Сирии». Бали пояснил, что войска будут развернуты на границе с Турцией, а также вдоль линии разграничения с правительственными войсками Дамаска, пролегающей в основном по Евфрату.

Что такое SDF

Демократические силы Сирии (SDF) — это крупная коалиция умеренной сирийской оппозиции, действующая на северо-востоке страны. Официально создана осенью 2015 года.

turk-kurds2 Бойцы Сирийских демократических сил (SDF) в Ракке REUTERS/Rodi Said

SDF правильнее всего было бы охарактеризовать как группировку, действующую в интересах сирийских национальных меньшинств. Ее основу составляют курдские Отряды народной самообороны (YPG). Помимо этого, там есть арабское крыло — бывшая Сирийская арабская коалиция, часть умеренной оппозиции Дамаску, поддерживаемой США в борьбе против радикальных исламистов. Также в состав SDF входят местные туркоманские, армянские, ассирийские и черкесские отряды, действовавшие против ИГ в северо-восточном углу Сирии, у границы с Ираком и Турцией.

Альянс SDF — опора Международной коалиции «на земле». Их рассматривают как наиболее надежную «пехоту» с военной точки зрения, светскую по взглядам, вменяемую по целям и сравнительно управляемую политически. Курдам передается большое количество оружия, к ним направляются инструкторы из стран НАТО.

Сейчас силы SDF контролируют практически всю Северную Сирию и весь восток страны до линии Евфрата (и крупные территории на его правом берегу — в районе Ракки, а также у Манбиджа). Альянс, пользуясь вынужденным расположением США, играет в собственные игры, которые, учитывая курдское военно-политическое ядро, направлены на создание курдской автономии или просто независимого государства.

Главный противник...

Это, естественно, раздражает Анкару. Турция уже резко отреагировала на инициативу с «силами прикрытия границы».

«Предпринимаются шаги по легитимизации террористической организации YPG и сохранению сложившегося порядка вещей. Это абсолютно недопустимо», — заявил Ибрагим Калын, пресс-секретарь турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

turk-kurds3 Турецкие военные на границе Турции и Сирии в октябре 2017 Фото: Global Look Press/Xinhua

После этого соответствующее заявление сделал уже и сам Эрдоган. Он демонстративно анонсировал силовую операцию турецкой армии против района Африн, контролируемого курдскими отрядами.

Здесь нужно напомнить карту военных действий в Северной Сирии. Курдские отряды YPG контролировали практически весь регион, за исключением широкой (около 90 км) зоны к северу от Алеппо, в которой действовали разрозненные формирования «Сирийской свободной армии» и куда просачивались боевики ИГ. Проще говоря, в этом окне царил хаос. Именно в этот коридор в 2016 году вошли турецкие войска (операция «Щит Евфрата»), чтобы предотвратить объединение основных (северо-восточных) сил YPG с отрядами, запертыми в Африне — в западном «углу» сирийского севера.

По сути, турки сейчас грозятся разбить YPG по частям, нарастив размер контролируемой буферной зоны в Северной Сирии минимум вдвое. «Я надеюсь, что наши союзники сделают правильный выбор на время операции в Африне и не встанут на сторону террористов», — подчеркнул Эрдоган.

Ситуация в районе Африн обострилась еще за сутки до объявления о создании «сил прикрытия границы». Там начались взаимные артиллерийские обстрелы вдоль линии соприкосновения. А за несколько дней до этого Эрдоган говорил о возможном возобновлении наступления в Африне и в районе Манбиджа, но в сослагательном наклонении.

…и другие официальные лица

В Москве также плохо относятся к любым намекам на фактический демонтаж Сирии. Ничего удивительного в этом нет: «разбазаривание» фамильного наследства дома Асадов приведет не только к ухудшению отношений Москвы и Дамаска, но и к ненужному усилению соперников в регионе.

turk-kurds4 Город Африн, aдминистративный центр одноимённого района Фото: commons.wikimedia.org/Bertramz

«Даже если принять во внимание, что, как говорят американцы, ИГИЛ до конца не уничтожено, сейчас те действия, которые мы наблюдаем, показывают, что США все-таки не хотят сохранить территориальную целостность Сирии», — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

При этом ситуация с точки зрения сохранения единой сирийской государственности очень напряженная. Сирия по ту сторону Евфрата, контролируемая курдами, — это готовая территория для того, чтобы явочным порядком сформировать новую администрацию, не соотносящую свою деятельность с Дамаском. Реальных рычагов, с помощью которых можно заставить Запад в одностороннем порядке уйти из Сирии и передать эти земли под контроль Асада, пока не просматривается.

При этом Москва пытается сохранять хорошие отношения с курдами севера Сирии и еще в 2016 году поставляла оружие иракским курдам. В этом смысле SDF как ведомая курдами светская коалиция угнетаемых исламистами нацменьшинств — политически очень трудный оппонент в споре о сохранении единства страны в отличие от прочих «умеренных» оппозиционеров.

Судьба заевфратских территорий, таким образом, может быть решена только в рамках сложного многостороннего пакета встречных уступок, причем обеспеченных реальными взаимными гарантиями. Сформировать такой пакет и обеспечить его исполнение в условиях без пяти минут начавшейся новой войны в Африне будет довольно сложно.