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ООН сообщила о гибели в Восточной Гуте 50 человек за сутки

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Фото: REUTERS/Bassam Khabieh
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Организация Объединенных Наций (ООН) сообщила о гибели как минимум 50 человек в пригороде сирийской столицы Дамаске Восточной Гуте, передает ТАСС.

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Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок на заседании Совета Безопасности заявил, что по районам Восточной Гуты ведутся интенсивные обстрелы и бомбардировки с воздуха. Ранены не менее 200 мирных жителей, добавил Лоукок.

Он обратил внимание, что с 19 февраля в Восточной Гуте погибли почти 300 человек и добавил, что одновременно с обстрелами Восточной Гуты происходят обстрелы Дамаска.

Со своей стороны постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари поставил под сомнение данные о жертвах, озвученные заместителем генсека. По мнению Джаафари, Лоукок сообщил ложные сведения, которые были распространены террористами.

Ранее сообщалось, что 20 февраля российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии попал под массированный обстрел со стороны боевиков из Восточной Гуты. В четверг, 22 февраля, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что находящиеся в сирийской Восточной Гуте боевики сорвали переговоры по урегулированию ситуации, предложенные Россией.

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