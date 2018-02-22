Вашингтон обвинил Москву и Дамаск в нападениях в Восточной Гуте

Соединенные Штаты обвинили Россию и сирийские власти в нападениях на жителей пригорода Дамаска — Восточной Гуты. Соответствующее заявление распространено в среду пресс-секретарем Белого дома Сарой Сандерс.

В документе говорится, что «США решительно осуждают» нападения.

«Соединенные Штаты решительно осуждают недавние нападения России и режима Асада на сирийцев в Восточной Гуте», — приводит ТАСС выдержку из заявления. Белый дом призвал РФ и ее партнеров выполнять обязательства в зонах деэскалации, в число которых входит Восточная Гута.

Ранее сообщалось, что постпред США при ООН Никки Хейли отметила, что жители пригорода Дамаска Восточной Гуты, который контролируется боевиками оппозиции, «подвергаются атаке со стороны варварского режима Асада».

20 февраля российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии попал под массированный обстрел со стороны боевиков из Восточной Гуты. По данным ООН, за два дня в пригороде Дамаска погибли более 100 человек.