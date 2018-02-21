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ООН сообщила о 100 погибших при авиаударах в Восточной Гуте

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Фото: TASS/Mouneb Taim/Pacific Press/Barcroft
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За последние два дня было убито более 100 человек в Восточной Гуте (пригород Дамаска), рассказал представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Поступают сообщения о том, что с понедельника в Восточной Гуте были убиты более 100 человек, среди них по меньшей мере 13 детей. Пять госпиталей или медицинских пунктов в Восточной Гуте подверглись авиаударам», — приводит его слова «РИА Новости».

В связи с этим в ООН призывают участников конфликта прекратить нарушение режима перемирия, поскольку Восточная Гута является зоной деэскалации.

По оценкам организации, в осажденном анклаве находятся порядка 400 тыс. человек.

Как считает Госдеп США, ответственность за происходящее лежит на правительствах Сирии и России.

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