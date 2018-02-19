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Боевики продолжают атаковать мирные районы Дамаска

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Фото: Global Look Press/Ammar Safarjalani/Xinhua
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Боевики продолжают обстреливать жилые кварталы сирийской столицы Дамаск, из-за чего пострадало местное население, сообщает Центр примирения враждующих сторон. 

В течение суток было зафиксировано семь обстрелов, выпущено 19 мин.

Обостряется обстановка и в густонаселенном пригороде Дамаска — Восточной Гуте. Также отдельные случаи нарушения режима прекращения огня были зафиксированы в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хомс.

19 февраля террористы обстреляли населенный пункт Дума, расположенный под Дамаском. В результате атаки погибли 30 человек. 

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