Курды договорились с Дамаском о вводе сирийских войск в Африн

Курдские силы самообороны договорились с Дамаском о вводе армии Сирийской Арабской Республики (САР) в город Африн на северо-западе страны.

«Данное решение принято в первую очередь для отражения атак Турции и союзных ей формирований», — приводит слова осведомленного источника телеканал Al Mayadeen.

Как сообщал портал iz.ru, Турция проводит военную операцию «Оливковая ветвь» в районе сирийского Африна с 20 января 2018 года. Позднее Анкара объявила о наземной фазе операции.