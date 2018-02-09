СМИ сообщили о возобновлении бомбардировок Африна турецкими ВВС

Турецкие ВВС нанесли в пятницу, 9 февраля, удары по сирийскому городу Африн, где обороняются курдские отряды «Сил народной самообороны». Об этом передал телеканал Al Mayadeen.

Сообщается, что интенсивной бомбардировке после полуночи подвергся район Ашрафия. Главврач местной больницы рассказал о поступивших в медучреждение десятках граждан с ранениями, а также о панике среди местного населения.

По данным телеканала, авиаудары были также нанесены по предместью Мина, аэродрому Менег и ряду близлежащих селений. Отмечается, что турецкие ВВС вели огонь по высотам Бафлун к западу от вершины Бурсея, которая находится под контролем вооруженных формирований Сирийской свободной армии, пишет ТАСС.

Ранее президент турецкий лидер Реждеп Тайип Эрдоган заявил о том, что ВВС Турции не ограничатся операцией в Африне и пресекут «грязные игры», очистив всю сирийско-турецкую границу от террористов. Турецкий лидер также подчеркнул, что после устранения угрозы терроризма в Африне республика готова бороться с боевиками в Идлибе.

Генштаб турецких вооруженных сил 20 января объявил о начале военной операции «Оливковая ветвь» против курдских отрядов «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз» в сирийском Африне.