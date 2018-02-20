Госдеп рассказал о 100 погибших под Дамаском за два дня

Госдепартамент США утверждает, что за два дня в густонаселенном пригороде Дамаска — Восточной Гуте — погибли около 100 мирных жителей. Об этом рассказала глава пресс-службы ведомства Хезер Науэрт на регулярном брифинге для журналистов.

По ее словам, наносимые в районе авиаудары якобы нацелены на больницы и другие мирные объекты. Науэрт добавила, что также растет число тех, кому требует медицинская эвакуация.

При этом Госдеп возложил ответственность за происходящее на власти Сирии и России.

«Мы призываем все стороны остановить насилие без всяких предварительных условий. Россия должна прекратить свою поддержку режима (президента Сирии Башара) Асада и его союзников», — приводит ее слова «РИА Новости».

Подконтрольная боевикам Восточная Гута находится в осаде правительственных войск. Район включен в список зон деэскалации.

20 февраля террористы обстреляли Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии. Боевики выпустили 14 мин.