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Сирийские ополченцы вошли в Африн

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Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
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Сирийские ополченцы вошли в Африн, операцию вокруг которого проводит турецкая армия. Об этом передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ополчении.

Собеседник агентства не стал раскрывать информацию о численности ополченцев. Однако отметил, что «достаточно желания отразить агрессию».

«Имеющееся у нас оружие и бойцы позволят защитить наш народ в Африне», — сказал источник.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что правительственные войска в ближайшие два дня должны занять ряд позиций на границе с Турцией и в самом Африне. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что ВВС страны намерены в ближайшие дни окружить Африн.

С 20 января генштаб Турции ведет в Африне военную операцию «Оливковая ветвь» против курдов из «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз», которых активно поддерживают США. Анкара считает эти организации террористическими.

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